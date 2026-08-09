В Воронеже завершились сроки масштабного отключения воды

В 9:00 воскресенья, 8 августа, истекли сроки масштабного отключения воды на правом берегу Воронежа и в части пригорода, ранее официально объявленные «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»). Накануне вечером на предприятии сообщили о выходе работ на финальный этап и анонсировали восстановление штатной подачи воды по графику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам пресс-службы компании, «подача воды будет осуществляться в плавном режиме во избежание гидравлических ударов на сети водоснабжения».

«Такой режим необходим не только для того, чтобы стабилизировать давление в системе, но и чтобы равномерно запустить распределение воды по всем районам»,— поясняют в водоканале.

Ранее также заявлялось, что после включения водоснабжения система будет наполняться несколько часов. В «РВК-Воронеж» уточняли, что «из-за особенностей разводки вода поступит в дома не сразу: на разных этажах она появится поэтапно».

Если спустя несколько часов после объявленного срока включения вода в доме не появилась, воронежцев просят сообщить об этом по телефону: +7 (473) 206-77-06.

UPD. В «РВК-Воронеж» подтвердили, что работы на сетях холодного водоснабжения успешно завершены. Все запланированные мероприятия выполнены в срок, и водоподъемная станция запущена.

«Обращаем внимание — на скорость восстановления водоснабжения влияет сразу несколько факторов: расположение дома, его этажность, а также наличие повысительно-насосной станции (ПНС)»,— добавили на предприятии.

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что второе масштабное отключение воды в Воронеже за это лето началось с 22:00 пятницы, 7 августа, и затронуло полностью Коминтерновский, Ленинский и Советский районы, а также часть Центрального района и часть Рамонского района в пригороде. Отключение объяснили необходимостью проведения работ по модернизации оборудования на водоподъемной станции №11.

Первое крупное отключение воды этим летом потребовалось для завершения работ по реконструкции Остужевской развязки. Оно затронуло Железнодорожный и Левобережный районы. Ограничения должны были продлиться с 22:00 пятницы, 3 июля, до 6:00 воскресенья, 5 июля. Однако, по словам жителей левого берега Воронежа, проблемы с водой у них начались еще днем в пятницу и завершились только вечером в понедельник, 6 июля.

Денис Данилов