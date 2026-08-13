Минпросвещения отказалось отменять домашние задания для школьников

Минпросвещения получает много вопросов об отмене домашних заданий для школьников. Министерство пока не намерено этого делать, сообщил его глава Сергей Кравцов.

«Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем»,— сказал министр на совещании работников образования и науки Татарстана (цитата по ТАСС).

В 2025 году спикер Госдумы Вячеслав Володин начал дискуссию на тему отмены домашних заданий, назвав нагрузку на школьников чрезмерной. После этого Минпросвещения установило конкретное время, которое ученики разных классов должны тратить на домашнее задание. В Рособрнадзоре рассматривают возможность реформировать саму систему домашних заданий.