Минпросвещения отказалось отменять домашние задания для школьников
Минпросвещения получает много вопросов об отмене домашних заданий для школьников. Министерство пока не намерено этого делать, сообщил его глава Сергей Кравцов.
«Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем»,— сказал министр на совещании работников образования и науки Татарстана (цитата по ТАСС).
В 2025 году спикер Госдумы Вячеслав Володин начал дискуссию на тему отмены домашних заданий, назвав нагрузку на школьников чрезмерной. После этого Минпросвещения установило конкретное время, которое ученики разных классов должны тратить на домашнее задание. В Рособрнадзоре рассматривают возможность реформировать саму систему домашних заданий.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в марте 2026 года сообщил, что Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования, а число школьников с плохой успеваемостью снизилось до 15%, уменьшившись на 10% за пять лет. Сергей Кравцов также выступал против сокращения школьного обучения до 10 лет, заявив в апреле 2026 года, что действующая 11-летняя система полностью отвечает потребностям детей и менять ее не планируется.
В августе 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин начал дискуссию на тему полной отмены домашних заданий, утверждая, что школьники тратят на учебу от восьми до десяти часов в день, что является чрезмерной нагрузкой. В ответ на это Минпросвещения в августе 2025 года установило конкретное время, которое ученики разных классов должны тратить на домашнее задание, при этом министерство не согласилось с данными о чрезмерной нагрузке на школьников. Тогда же Минпросвещения установило нормативы по времени на домашние задания: для второклассников и третьеклассников — около полутора часов, для четвероклассников — около двух часов.
С 1 сентября 2026 года первоклассники в России будут учиться без домашних заданий, что закреплено приказом Минпросвещения. Это решение направлено на снижение учебной нагрузки в период адаптации детей к школе, исключая домашнюю работу из образовательного процесса для учеников первых классов.