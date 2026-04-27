ИИ оставит детей без домашки

В Рособрнадзоре усомнились в целесообразности домашних заданий для школьников. Всему виной — развитие искусственного интеллекта, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, власти рассматривают возможность реформировать саму систему домашних заданий:

«С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта меня удивило такое явление, как готовые домашние задания. Они уже все прорешены, их можно просто переписать в тетрадь — и все. Смысла задавать такие задания нет. Поэтому сейчас обсуждается вопрос об их целесообразности».

Музаев отметил, что традиционные форматы домашней работы теряют эффективность, так как нейросети могут мгновенно решить типовой пример.

Почетный работник образования России, создатель и главный редактор порталов «РЕШУ ЕГЭ» и «СДАМ ГИА» Дмитрий Гущин смысла в одномоментной реформе всей системы не видит:

«Ребенок, делающий домашнее задание, ведет себя точно так же, как взрослый, который хочет найти неизвестную ему информацию. Когда он видит урок, который знает, как выполнять, то делает его сам. Если же школьник не понимает, как решить задачу, то подумает над ней 5-10 минут, а затем пойдет к родителям или репетитору, а может спросить у нейросети. А когда такого не было? И 20 лет назад ученики списывали у одноклассников.

Смысла что-то менять сейчас нет. Прежде всего хотелось бы объяснять ребенку, что нейросеть — не панацея. Я, например, в своем классе буквально на прошлой неделе специально дал такое задание: предъявил учащимся решения, сделанные нейросетью, и попросил их найти ошибки. Где-то они было очевидны, а где-то — совсем нет. Ребенку надо говорить: если ты не очень хорошо ориентируешься в какой-то области, относись критически к тому, что можно найти на каждом углу в интернете».

В 2024 году Владимир Путин поручил правительству сократить нагрузку на школьников, в том числе объем контрольных и домашней работы. В 2025 году депутаты Госдумы неоднократно предлагали отменить домашние задания, сократить их количество или изменить сам формат. Но директор московской школы №109 Евгений Ямбург считает такой подход неприемлемым:

«Конечно, это абсолютно непрофессиональная и легковесная точка зрения.

Домашние задания были, есть и будут, потому что без тренировки невозможно усвоить учебный материал. Другое дело, что они не должны сильно нагружать учеников. Что касается искусственного интеллекта, он облегчает учителю некоторые технические вещи. Особенно в 3-6 классах, где нужна ежедневная проверка тетрадей по математике и русскому языку.

Безусловно, ИИ помогает автоматизировать выставление оценок и экономит время педагога. Но это никак не отменяет серьезной работы по сути: анализа произведений, развития речи ребят. Плохо, когда учитель ничего не объясняет на уроке и все перекладывает на детей. Тогда и домашние задания превращаются в каторгу».

Проблема с тем, что школьники прибегают к искусственному интеллекту для выполнения домашних заданий, действительно есть, признает педагог, председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков:

«Не надо думать, что все ученики такие балбесы, что будут пользоваться только ИИ. И не надо полагать, что все учителя неграмотные и не смогут составить домашнее задание, с которым бы не справилась нейросеть. Конечно, есть трудности, но это не значит, что какие-то чиновники из Рособрнадзора должны давать нам рекомендации. Проблема ИИ, по моему мнению, в том, что учителя сейчас перегружены.

Нормально готовиться к урокам, а тем более разрабатывать уникальные домашние задания у них нет ни сил, ни времени.

Детям, конечно, легко сделать домашнее задание — не только с помощью ИИ, но и всяких решебников и так далее. Нагрузка учителя не должна превышать ставку, и за это он должен получать хорошую зарплату, чтобы не бежал никуда, не работал еще и репетитором. Вот тогда появится в школе учитель, который будет готов разрабатывать домашние задания, тщательно их проверять (в том числе на использование ИИ) и работать с детьми. Это и есть решение проблемы. А все эти заявления просто в корне не берут в рассчет, что такое образование».

23 апреля замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что, по его мнению, ИИ в будущем сможет самостоятельно принимать экзамены у школьников и студентов. И в перспективе технология позволит вовсе отказаться от экзаменов. По цифровому следу ученика можно будет определить его уровень знаний без дополнительной аттестации, считает Орешкин. Учителя — как минимум предметники по гуманитарным дисциплинам, с которыми общался “Ъ FM”, — сомневаются в эффективности такого подхода.

Александра Абанькова