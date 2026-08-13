FT: капитализация Anthropic на IPO может достичь $2 трлн

По итогам IPO, которое запланировано на текущий год, капитализация разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic может достичь $2 трлн или даже превысить эту отметку. Об этом Financial Times (FT) заявили несколько инвесторов компании. Они прогнозируют рост капитализации Anthropic более чем вдвое — во время последнего раунда финансирования она оценивалась в $965 млрд. Если прогнозы верны, это IPO станет крупнейшим в истории.

В июне сообщалось, что Anthropic направила конфиденциальную заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Размещение может состояться уже в октябре. Пока что компания не сообщала, какое количество акций она планирует разместить и по какой цене.

Опрошенные FT инвесторы объяснили свои ожидания значительным ростом спроса на ИИ-инструменты, в том числе на разработанную Anthropic модель Claude. По некоторым оценкам, выручка компании за 2026 год составит от $100 млрд до $120 млрд.

Среди возможных негативных факторов, влияющих на компанию, FT назвала сложные отношения с администрацией США, которая вводила экспортные ограничения в ее отношении, и высокую цену ее моделей для пользователей.

Яна Рождественская