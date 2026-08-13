FT: капитализация Anthropic на IPO может достичь $2 трлн
По итогам IPO, которое запланировано на текущий год, капитализация разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic может достичь $2 трлн или даже превысить эту отметку. Об этом Financial Times (FT) заявили несколько инвесторов компании. Они прогнозируют рост капитализации Anthropic более чем вдвое — во время последнего раунда финансирования она оценивалась в $965 млрд. Если прогнозы верны, это IPO станет крупнейшим в истории.
В июне сообщалось, что Anthropic направила конфиденциальную заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Размещение может состояться уже в октябре. Пока что компания не сообщала, какое количество акций она планирует разместить и по какой цене.
Опрошенные FT инвесторы объяснили свои ожидания значительным ростом спроса на ИИ-инструменты, в том числе на разработанную Anthropic модель Claude. По некоторым оценкам, выручка компании за 2026 год составит от $100 млрд до $120 млрд.
Среди возможных негативных факторов, влияющих на компанию, FT назвала сложные отношения с администрацией США, которая вводила экспортные ограничения в ее отношении, и высокую цену ее моделей для пользователей.
В мае 2026 года американский разработчик ИИ-систем Anthropic согласовал условия привлечения $30 млрд от инвесторов, при этом общая оценка компании от инвесторов составила $900 млрд. Среди инвесторов были Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital и Altimeter Capital, каждый из которых планировал вложить не менее $2 млрд. Годовая выручка Anthropic в 2026 году прогнозировалась на уровне $45 млрд, что в пять раз превышает показатель прошлого года в $9 млрд.
В начале 2026 года у Anthropic возник конфликт с Пентагоном после того, как компания потребовала не использовать её ИИ для автономного оружия или массовой слежки. Пентагон назвал Anthropic «угрозой для цепочки поставок» и предписал удалить её продукты из своих систем, однако суд встал на сторону Anthropic. На фоне этого конфликта в апреле 2026 года власти Великобритании предложили Anthropic расширить присутствие в стране, включая размещение акций на Лондонской фондовой бирже, чтобы помочь британцам развивать собственную исследовательскую базу в сфере ИИ.
В июне 2026 года компания Anthropic открыла офис в Сеуле, после того как администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить доступ к передовым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 для иностранных граждан. Власти США приняли такое решение после сообщения Amazon об уязвимостях в этих моделях, которые могли быть использованы для кибератак. В то же время Anthropic вела переговоры с администрацией США о восстановлении доступа к своим новейшим ИИ-моделям Fable и Mythos.