Разработчик ИИ-систем Anthropic подал конфиденциальную заявку на IPO

Американский разработчик ИИ-систем — компания Anthropic направила конфиденциальную заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество акций и цена размещения пока не определены.

В конце мая Anthropic привлекла $65 млрд от фондов Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks и Sequoia Capital. В итоге оценка Anthropic достигла $965 млрд, что сделало ее самой дорогой компанией в сфере ИИ. Теперь Anthropic опережает OpenAI ($852 млрд).

По оценкам экспертов, это открывает путь к рекордному по объему размещению акций на фоне бума искусственного интеллекта.

Конкурент Anthropic, компания OpenAI, также готовит пакет документов для IPO.

Екатерина Наумова