FT: Anthropic закрывает доступ к своим ИИ-моделям для китайских компаний

Американский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic принимает меры, чтобы закрыть доступ китайским компаниям к его ИИ-моделям, написала Financial Times (FT) со ссылкой на источники. В целом разработчик запретил компаниям и пользователям из Китая пользоваться своими продвинутыми ИИ-моделями, однако некоторые из них обходят эти запреты. Теперь Anthropic пытается найти все способы обхода блокировок и закрыть их.

Ранее уже сообщалось, что американский разработчик уличил китайского технологического гиганта Alibaba Group в незаконном использовании возможностей его ИИ-модели Claude. По данным FT, также Anthropic обнаружил незаконный доступ к своим ИИ-системам, в том числе инструменту для программирования Claude Code, со стороны китайских корпораций Ant Financial и ByteDance.

В середине июня власти США ввели экспортный контроль в отношении новейших ИИ-моделей Anthropic — Fable 5 и Mythos 5, а затем потребовали от разработчика закрыть к ним доступ, что он и сделал. В конце июня Министерство торговли США сняло экспортный контроль, после чего Anthropic начал восстанавливать доступ пользователей к моделям.

Яна Рождественская