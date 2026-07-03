FT: Anthropic закрывает доступ к своим ИИ-моделям для китайских компаний
Американский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic принимает меры, чтобы закрыть доступ китайским компаниям к его ИИ-моделям, написала Financial Times (FT) со ссылкой на источники. В целом разработчик запретил компаниям и пользователям из Китая пользоваться своими продвинутыми ИИ-моделями, однако некоторые из них обходят эти запреты. Теперь Anthropic пытается найти все способы обхода блокировок и закрыть их.
Ранее уже сообщалось, что американский разработчик уличил китайского технологического гиганта Alibaba Group в незаконном использовании возможностей его ИИ-модели Claude. По данным FT, также Anthropic обнаружил незаконный доступ к своим ИИ-системам, в том числе инструменту для программирования Claude Code, со стороны китайских корпораций Ant Financial и ByteDance.
В середине июня власти США ввели экспортный контроль в отношении новейших ИИ-моделей Anthropic — Fable 5 и Mythos 5, а затем потребовали от разработчика закрыть к ним доступ, что он и сделал. В конце июня Министерство торговли США сняло экспортный контроль, после чего Anthropic начал восстанавливать доступ пользователей к моделям.
Anthropic, как и другие американские разработчики, давно находится под пристальным вниманием властей США из-за экспортного контроля технологий ИИ, вызванного опасениями, что они могут быть использованы разведкой КНР. Ранее уже были случаи, когда доступ к моделям Anthropic, в том числе Fable 5 и Mythos 5, ограничивался в других странах, например, для южнокорейской компании из-за подозрений в связях с Китаем, что привело к открытию офиса Anthropic в Сеуле. Министерство торговли США ранее откладывало внесение китайской DeepSeek в черный список, которую Anthropic также обвиняла в краже данных путём «дистилляции» своей модели Claude.
Китайские компании неоднократно подозревались в использовании разработок американских ИИ-стартапов для обучения и улучшения собственных продуктов, что расценивается как угроза национальной безопасности США. В частности, китайские DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax обращались к Claude более 16 млн раз с целью сбора информации. Это происходит на фоне того, что крупнейшие американские компании вроде Amazon и Microsoft поддерживают законопроект, ограничивающий экспорт ИИ-чипов в Китай, что призвано поддержать конкурентоспособность американских компаний и сдержать развитие ИИ в Китае.