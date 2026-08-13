В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА в Башкирии

Двое пострадавших при атаке БПЛА на промзону и логистический центр в Башкирии госпитализированы. Угрозы их жизни нет, заявили «РИА Новости» в пресс-службе регионального Минздрава. Там заверили, что «необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме».

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что в республике сбили 21 БПЛА. Были атакованы промзона в Салавате и логистический центр в Чишминском районе. В промзоне находится объект Wildberries, там начался пожар, всех сотрудников эвакуировали.