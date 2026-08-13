В промзоне Салавата произошел пожар после атаки БПЛА

В Башкирии силы ПВО отражают атаку БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Начался пожар, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Информации о повреждениях и пострадавших нет.

По всей Башкирии объявлен режим беспилотной опасности. На фоне атаки дронов в аэропорту Уфы приостановили прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

В конце прошлой недели БПЛА атаковали Уфу. Один из беспилотников задел башенный кран и упал на крышу строящегося здания, что также привело к пожару. Обошлось без жертв.