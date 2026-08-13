«Интер Майами» с Месси проиграл мексиканскому «Леону»

Американский футбольный клуб «Интер Майами» уступил мексиканской команде «Леон» в матче Кубка лиг. Встреча прошла в США 12 августа, она завершилась со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси (слева; «Интер Майами») и Родриго Эчеверрия («Леон»)

Фото: Jim Rassol-Imagn Images / Reuters Лионель Месси (слева; «Интер Майами») и Родриго Эчеверрия («Леон»)

Фото: Jim Rassol-Imagn Images / Reuters

Счет на 42-й минуте открыл игрок «Интер Майами» Даниэль Пинтер. После перерыва «Леон» сравнял счет благодаря Даниэлю Арсиле. Почти сразу американский клуб вновь вышел вперед после гола Янника Брайта.

На 60-й минуте Хуан Пабло Домингес забил второй гол мексиканского клуба. В конце матча Арсила оформил дубль и принес своей команде победу. Лионель Месси вышел на поле после первого тайма, но не отметился результативными действиями. Это был его первый матч после смерти отца. Хорхе Месси умер 7 августа в возрасте 68 лет после продолжительной болезни.

11 августа СМИ сообщали, что Лионель Месси к тому моменту еще не вернулся в США после похорон. Футболист объявил о приостановке выступлений за клуб на неопределенный срок и пропустил матч группового этапа Кубка лиг против мексиканского «Монтерея».

Лионель Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». В составе сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира (2022), Олимпийские игры (2008) и дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024). С 2023 года футболист представляет «Интер Майами»