Белгородская область выделила 30 млн руб. на бизнес ветеранов СВО
Власти Белгородской области в июне запустили третий этап проекта «Время своих героев», направленного на поддержку бизнеса ветеранов СВО. Регион отобрал 20 проектов и направил 30 млн руб. на их развитие, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«За две волны проекта 36 участников СВО и членов их семей получили финансовую поддержку и запустили свое дело»,— рассказал господин Шуваев в интервью ТАСС. По его словам, к настоящему времени в регионе около 70% ветеранов боевых действий смогли трудоустроиться.
Вопрос материальной поддержки начинающих предпринимателей из числа ветеранов СВО начали обсуждать в Госдуме и правительстве весной прошлого года. Сейчас ветераны СВО без работы и их семьи могут заключить соцконтракт на ведение бизнеса без оценки среднедушевого дохода семьи. Минэкономразвития работает над программой по вовлечению бывших участников боевых действий в малый и средний бизнес.
В мае 2026 года врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев занял свой пост, до этого он был удостоен звания Героя России за участие в специальной военной операции. Александр Шуваев изначально не был назначен на должность сверху, а сам подал заявку на программу «Время героев», прошел тестирование и собеседование в мае 2025 года, находясь в госпитале.
Президент поставил перед Александром Шуваевым конкретные задачи по обеспечению безопасности и развитию штатной структуры подразделений территориальной обороны, а также развитию экономики региона и улучшению демографической ситуации. При этом президент подчеркнул, что врио губернатора идет управлять регионом, а не воевать.