Белгородская область выделила 30 млн руб. на бизнес ветеранов СВО

Власти Белгородской области в июне запустили третий этап проекта «Время своих героев», направленного на поддержку бизнеса ветеранов СВО. Регион отобрал 20 проектов и направил 30 млн руб. на их развитие, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«За две волны проекта 36 участников СВО и членов их семей получили финансовую поддержку и запустили свое дело»,— рассказал господин Шуваев в интервью ТАСС. По его словам, к настоящему времени в регионе около 70% ветеранов боевых действий смогли трудоустроиться.

Вопрос материальной поддержки начинающих предпринимателей из числа ветеранов СВО начали обсуждать в Госдуме и правительстве весной прошлого года. Сейчас ветераны СВО без работы и их семьи могут заключить соцконтракт на ведение бизнеса без оценки среднедушевого дохода семьи. Минэкономразвития работает над программой по вовлечению бывших участников боевых действий в малый и средний бизнес.