Безработные ветераны СВО смогут заключить соцконтракт на ведение бизнеса

Безработные ветераны СВО и их семьи с 2026 года смогут заключить соцконтракт на ведение бизнеса без оценки среднедушевого дохода семьи. О подписании соответствующего постановления сообщила пресс-служба правительства.

Мера соцподдержки также рассчитана для супругов ветеранов—инвалидов I или II группы в случае отказа самого ветерана от этой помощи. Единовременная выплата на открытие своего дела в рамках социального контракта составляет до 350 тыс. руб.

Социальный контракт — это договор, заключаемый органами соцзащиты с гражданами с низким уровнем дохода. Контракт позволяет переобучиться на новую профессию или повысить квалификацию, чтобы найти работу или открыть бизнес, а также купить вещи первой необходимости для себя и своих детей.

В Госдуме рассказывали, что потенциальные предприниматели из числа участников СВО хотели бы заниматься проектами в сферах сельского хозяйства, розничной торговли и автобизнеса. В мае в правительстве пообещали законодательно обеспечить меры поддержки начинающим бизнесменам из числа ветеранов.