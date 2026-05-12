Минэкономразвития будет вовлекать ветеранов СВО в малый бизнес

Минэкономразвития России разрабатывает программу по вовлечению ветеранов боевых действий на Украине в малый и средний бизнес. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Министр отметил, что многие ветераны возвращаются с фронта «с идеями, с энергией, с желанием», поэтому важно оказать им поддержку. По его словам, больше всего востребованы наставничество и сопровождение бизнеса. «Донастраиваем инструменты поддержки, гранты и так далее. Деньги небольшие, а социальные эффекты, да и, честно говоря, экономические тоже большие»,— сообщил Максим Решетников.

Предприниматель — это в первую очередь энергия, сказал глава Минэкономразвития. У вернувшихся из зоны боевых действий «энергии много», и «надо ее грамотно использовать», пояснил он. По этому вопросу ведомство работает с фондом «Защитники Отечества» и государственными центрами поддержки МСП «Мой бизнес», уточнил господин Решетников.