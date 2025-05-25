Ветеранов тянет в поля

Потенциальные предприниматели из числа участников специальной военной операции (СВО) хотели бы заниматься проектами в сферах сельского хозяйства, розничной торговли и автобизнеса. Такие данные на круглом столе в Госдуме привела руководитель департамента переобучения и трудоустройства фонда «Защитники Отечества» Ольга Татаренко. Законодательно обеспечить меры поддержки начинающим бизнесменам из числа ветеранов обещают в Думе и правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

За содействием в трудоустройстве к фонду «Защитники Отечества» обратились свыше 11 тыс. ветеранов (2,3 тыс. из них — с инвалидностью), сообщила Ольга Татаренко 23 мая на круглом столе в Госдуме на тему «Развитие предпринимательства среди ветеранов СВО и членов их семей». Трудоустроены были 68% их них (в том числе 56% инвалидов), указала она, однако «порадовать большими цифрами» по ветеранам-предпринимателям фонд пока не может: бизнесом занимаются лишь около 1,7% из числа «бойцов на сопровождении».

Впрочем, интерес к развитию собственного дела растет. Попробовать себя в бизнесе, согласно опросу фонда, готовы около 3 тыс. человек. Большинство хотели бы развивать проекты в сельском хозяйстве (40%), розничной торговле (15%) и автобизнесе (6%). Организация уже запустила обучающие проекты совместно с Минсельхозом (успешным выпускникам ведомство обещает гранты до 7 млн руб.) и дочерним предприятием крупного российского автопроизводителя (программа по предпринимательству в сфере грузоперевозок).

Правительство тем временем отреагировало на звучавшие ранее в Госдуме предложения о внедрении отдельной категории социального контракта для предпринимателей—ветеранов СВО.

По словам участвовавшего в круглом столе представителя Минтруда Андрея Галкина, соответствующий законопроект проходит межведомственные согласования. Решение о субсидии, если эти новеллы воплотятся в жизнь, будет приниматься без оценки среднедушевого дохода — «это принципиальное решение существенно расширит возможность получения социального контракта», подчеркнул господин Галкин.

Это и другие решения Госдума намерена проводить незамедлительно. По мнению председателя думского комитета по малому и среднему бизнесу Александра Демина («Новые люди»), предпринимательство должно стать для участников СВО «возможностью для реализации в гражданской жизни». Бойцы, рискуя жизнью, получают «определенную доходность», отметил вице-спикер Думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), но, когда «этого не будет» и «наступит определенное снижение возможностей семьи», ситуация станет «испытанием для нас». «Важно найти взаимоприемлемые варианты, чтобы мы обеспечили достойную зарплату, доходы для семей наших военнослужащих»,— подчеркнул единоросс, пообещав «максимально зафиксировать» решения о поддержке по «земельным вопросам, бюрократии и лицензиям».

Ветеран СВО, консультант министра культуры Вологодской области Алексей Мальцев сообщил, что в его регионе официально трудоустроены 60–70% вернувшихся бойцов.

«Те, кто занимает активную жизненную позицию, трудоустраиваются и работают. Причем 40% поступили на новое место работы, прошли обучение и работают по новым специальностям»,— проинформировал он. Социальный контракт, следовало из его слов, потенциальными бизнесменами действительно востребован. Например, ветераны-вологжане начали проекты в деревообработке, производстве мебели, ремонте, строительстве, кузнечном деле и автообслуживании, «есть даже попытка организовать каршеринг», перечислил господин Мальцев. Текущих мер, впрочем, «все-таки недостаточно», полагает он. В связи с этим Алексей Мальцев предложил укрепить региональные субсидии по социальному контракту (в Вологде это около 200 тыс. руб.) аналогичными выплатами из федерального бюджета, обеспечить максимальный размер пособий для безработных участников СВО и предоставлять «поблажки для нанимателей», которые берут на работу бойцов.

Григорий Лейба