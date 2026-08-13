Россельхознадзор не впустил на Алтай 19,5 тонн свежемороженой рыбы из Казахстана

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в ходе учета партии товара в ППУ «Третьяковский» выявило нарушения ветеринарного законодательства при ввозе 19,5 т свежемороженой рыбы. Товар — плотва, лещ, щечки судака — перевозился из Республики Казахстан в Омск, рассказали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Региональное управление Россельхознадзора выявило сразу несколько нарушений. В сертификате Таможенного союза был недостоверно указан адрес производителя, отсутствовала информация о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, на маркировке транспортной упаковки не были указаны требуемые сведения, температура в толще продукции составила -10,2 градуса при необходимых -18 градусах. Груз возвращен владельцу.

Всего с начала 2026 года управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекло незаконные перевозки через российскую границу более 580 т животноводческой продукции.

Как писал «Ъ-Сибирь», управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай за семь месяцев 2026 года проконтролировало отгрузку на экспорт 92,9 тыс. т животноводческой продукции и кормов. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года.

Михаил Кичанов