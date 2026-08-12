Экспорт продукции животноводства и кормов из Алтая вырос в 1,5 раза с начала года

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай за семь месяцев 2026 года проконтролировало отгрузку на экспорт 92,9 тыс. т животноводческой продукции и кормов. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Основным импортером алтайской продукции остается Китай. В частности, в эту страну было отправлено 28,8 тыс. тонн жмыха подсолнечного, 2,5 тыс. т куриных крыльев и лапок, 49 т плавленого сыра, 39 т меда.

«Экспорт кормовых пшеничных отрубей в Монголию с начала года вырос в два раза»,— отдельно отметили в региональном управлении Россельхознадзора.

Михаил Кичанов