51% «Мараловодческого хозяйства “Туран”» власти Тувы оценили в 125,1 млн рублей

Власти Тувы утвердили новые условия приватизации доли в 51% ООО «Мараловодческое хозяйство “Туран”». Соответствующее распоряжение правительства республики вышло 12 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Согласно документу, актив планируется реализовать на открытом аукционе. Начальная цена установлена распоряжением в размере 125,1 млн руб. Министерству земельных и имущественных отношений региона предстоит выступить организатором торгов, министерству сельского хозяйства и продовольствия — заключить договор купли-продажи с их победителем.

Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущее распоряжение кабмина Республики Тыва о приватизации доли в 51% «Турана» было издано в конце 2024 года. Тогда она была оценена в 73,14 млн руб.

ООО «Мараловодческое хозяйство “Туран”» было создано на базе одноименного ГУПа в 2023 году. Предприятие расположено близ города Туран. По данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время оно занимается «предоставлением мест для краткосрочного проживания». В 2025 году ООО получило убыток в размере 11,26 млн руб. при выручке 11,33 млн руб.

Валерий Лавский