Минпросвещения рекомендовало заканчивать уроки у второй смены к 19:00

Занятия в школах во вторую смену должны заканчиваться до 19:00. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, на которые ссылается ТАСС. Министерство также исключает проведение «нулевых уроков», а обучение в три смены запрещено.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил проанализировать соблюдение норм учебной нагрузки школьников. В Госдуме выдвигали идею полного отказа от домашних заданий. Однако Минпросвещения не согласилось с данными о чрезмерной нагрузке на школьников.