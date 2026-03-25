Мишустин поручил проанализировать соблюдение норм учебной нагрузки школьников

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минпросвещения проверить соблюдение нормативных актов, регулирующих учебную и внеурочную нагрузку школьников. Поручение дано по итогам ежегодного отчета в Госдуме.

По итогам проверки министерству предстоит вместе с депутатами составить предложения по совершенствованию требований к еженедельной нагрузке для школьников. Срок исполнения – 10 ноября.

В августе прошлого года Минпросвещения рекомендовало начинать занятия в школах не ранее 8:00 и завершать не позднее 19:00. Недопустимым считается введение второй смены для некоторых классов, включая первые и выпускные. Продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, а длительность перемен должна быть не менее 10 минут (большая перемена — 20-30 минут), следует из рекомендаций.