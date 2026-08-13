Иркутские таможенники задержали коммерческую партию акупунктурных игл

Сотрудники таможенного поста иркутского аэропорта выявили в багаже 60-летней пассажирки из Харбина (Китай) 33,2 тыс. игл для рефлексотерапии, сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Незадекларированные изделия традиционной китайской медицины — 65 коробок и 150 полимерных упаковок — были обнаружены в чемодане пассажирки с помощью рентген-техники. Как объяснила нарушительница, партию игл она приобрела в Китае для последующей продажи в России через торговую точку своего мужа.

Иркутская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Пассажирке грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара. Иглы изъяты и направлены на экспертизу для определения их стоимости, отметили в СТУ.

Как писал «Ъ-Сибирь», новосибирские таможенники обнаружили в ручной клади авиапассажира, вылетавшего в Душанбе (Таджикистан), три 20-сантиметровых ножа, которые он вез друзьям в качестве сувенира.

Михаил Кичанов