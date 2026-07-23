Новосибирские таможенники обнаружили в ручной клади авиапассажира три ножа

Три ножа обнаружили сотрудники таможенного поста «Аэропорт Толмачево» в ручной клади 28-летнего россиянина, вылетающего в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщило Сибирское таможенное управление (СТУ). Ножи с 20-сантиметровыми лезвиями в чехлах были куплены на маркетплейсе и предназначались в качестве сувенира для друзей, объяснил таможенникам правонарушитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин / Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин / Коммерсантъ

Находка была выявлена с помощью досмотровой техники. Таможенная экспертиза пришла к выводу, что обнаруженные предметы являются клинковым холодным оружием колюще-режущего действия. Провоз их через границу требует разрешительных документов.

В отношении пассажира возбуждены два дела об административных правонарушениях по фактам недекларирования (ст. 16.2 КоАП РФ) и несоблюдения установленных запретов и ограничений на вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», алтайские таможенники пресекли вывоз шкуры медведя в Казахстан. Вес изделия, выполненного кустарным способом, составил 14 кг, а рыночная стоимость — 87 тыс. руб. Фигурант дела об административном правонарушении пояснил, что шкуру он получил в подарок.

Михаил Кичанов