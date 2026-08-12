МИД РФ: Евросоюз пытается запугать коммерческие суда у берегов Ливии

Евросоюз использует морскую операцию Irini у берегов Ливии для запугивания коммерческих перевозчиков и воспрепятствования свободе судоходства. МИД РФ выпустило заявление на фоне действий ЕС в отношении иностранных судов.

«Налицо злоупотребление действующими международно-правовыми нормами и расширительное толкование своих полномочий»,— отметили в МИД.

ЕС навлекает на себя большие опасности, действуя против гражданского судоходства в рамках операции, добавили в дипведомстве. Как считают в МИД, «проверка флага» в данном случае не более чем ширма для сведения политических счетов и реализации односторонних принудительных мер.

«Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, называя незаконными не действия кораблей стран — членов ЕС, задействованных в "Ирини", а рутинные морские перевозки, демонстрирует вопиющее пренебрежение к нормам международного права»,— добавили в МИД.

Страны ЕС ранее неоднократно задерживали суда, которые, по их мнению, относятся к «теневому флоту России». Президент РФ Владимир Путин призывал бороться с захватом судов «как с пиратством» и пообещал давать зеркальный ответ.

В июне Евросоюз разрешил своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры во время операции военно-морских сил Irini. Одним из первых после нововведения задержали танкер South Star по подозрению в перевозке российской нефти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пираты Средиземного моря».