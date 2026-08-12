С СРО взыскали 116 млн рублей за обанкротившегося подрядчика борских объектов

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск прокурора к саморегулируемой организации строителей (СРО) «Архитектурное наследие» о возмещении бюджету Бора денег за неотработанные контракты московского подрядчика ООО «ИСБ». Сумма ущерба превысила 116 млн руб., сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

В 2020 году «Борстройзаказчик» заключил с ИСБ договоры на строительство детского сада в микрорайоне Красногорка и пешеходного моста. Из-за неисполнения обязательств заказчику пришлось заключать новые договоры.

ООО «ИСБ» возместить убытки не смогло, так как проходит процедуру банкротства, поэтому требования перенаправили к саморегулируемой организации, в которой состоял подрядчик.

Ранее «Архитектурное наследие» обязали выплатить почти 10 млн руб. за сорванный той же компанией контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстовском районе.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре 2025 года бенефициара ООО «ИСБ» Ивана Джиоева и директора «Монолит-респект» Евгения Шейпо приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество с муниципальными контрактами в нескольких округах Нижегородской области.

Галина Шамберина