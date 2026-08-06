«Архитектурное наследие» выплатит 9,9 млн рублей за обанкротившегося подрядчика

Первый арбитражный апелляционный суд по иску прокуратуры Нижегородской области взыскал с ассоциации «Архитектурное наследие» 9,9 млн руб. в бюджет Нижнего Новгорода за сорванный контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ждановский. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В феврале 2021 года администрация Кстовского округа, присоединенного к Нижнему Новгороду в 2025 году, заключила муниципальный контракт на строительство ФОКа с ООО ИСБ. В 2022 году контракт был расторгнут из-за невыполненных работ. Власти подали к подрядчику иск о взыскании неосновательного обогащения. Однако компанию признали банкротом, и вернуть бюджетные средства не удалось.

Администрация потребовала возместить ущерб за счет компенсационного фонда саморегулируемой организации строителей, участником которой являлось ООО ИСБ. Однако арбитражный суд Нижегородской области отказал истцам. Прокуратура обжаловала это решение, апелляционный суд отменил его и взыскал с ассоциации многомиллионную сумму.

Владимир Зубарев