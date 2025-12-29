Бывшего бенефициара ИСБ посадили за ущерб районам в 445 млн рублей

Арзамасский горсуд вынес приговор бенефициару московского ООО ИСБ Ивану Джиоеву и директору «Монолит-респект» Евгению Шейпо. Они обвинялись в хищениях при исполнении нескольких муниципальных контрактов в 2020—2022 годах в районах Нижегородской области. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», о задержании Ивана Джиоева в 2022 году публично объявил губернатор, недовольный срывом социальных проектов. Сорванные объекты, от очистных сооружений в Семенове до детских садов, были достроены, но районные заказчики до сих пор взыскивают пропавшие авансы с СРО, в которую входил недобросовестный подрядчик.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, муниципалитетам был причинен ущерб на сумму свыше 445 млн рублей — часть полученных авансов фигуранты похищали и тратили на личные нужды.

Суд назначил Ивану Джиоеву и Евгению Шейпо по 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафами 800 тыс. руб. Также их лишили права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере строительства, связанной с выполнением муниципальных контрактов, на срок 2 года 9 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и, вероятно, будет обжалован обоими.

Иван Сергеев