Борская администрация требует 79 млн рублей у «Архитектурного наследия»

Администрация городского округа Бор и МКУ «Борстройзаказчик» обратились в арбитражный суд Москвы с иском на 79 млн руб. к саморегулируемой организации строителей «Архитектурное наследие». Борские власти хотят взыскать с организации неотработанный аванс и неустойку за обанкротившегося подрядчика ООО ИСБ (он был членом этой СРО).

Бывший подрядчик сорвал в районах Нижегородской области исполнение нескольких муниципальных контрактов — от строительства очистных в Семенове до культурного центра в Арзамасе, удостоившись критики губернатора. Бенефициара ИСБ Ивана Джиоева сейчас судят в Арзамасе за несколько эпизодов мошенничества.

В городе Бор подрядчик ИСБ в 2020-2022 годах с отставанием строил детсад на 240 мест в микрорайоне Красногорка и пешеходный мост. Поскольку банкрот не может расплатиться по долгам с перечислявшими ему авансы муниципалитетами, они идут за взысканиями из компенсационного фонда СРО. Ранее решения о взыскании средств с «Архитектурного наследия» получила администрация Арзамаса.

Иван Сергеев