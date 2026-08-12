МИД России призвал пресечь атаки ВСУ на сухогрузы в Азовском и Черном морях

Россия призывает международное сообщество сделать все для прекращения атак ВСУ на сухогрузы в Азовском и Черном морях. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Призываем международное сообщество и профильные многосторонние структуры дать объективную оценку преступлениям киевского режима, задействовать все имеющиеся рычаги, чтобы пресечь его противоправную деятельность»,— уточнила госпожа Захарова (цитата по сайту МИДа).

Дипломат привела в пример несколько инцидентов, «которые иллюстрируют преступную деятельность Киева». 5 июня в Азовском море дроны ВСУ поразили сухогрузы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону для организации транспортировки зерна. Пять человек погибли, трое получили ранения.

18 июля в российских территориальных водах был атакован перевозивший зерно коммерческий балкер MV OMORFI под флагом Маршалловых Островов. Погиб один моряк. 3 августа в 30 милях от берега России дроны ударили по судну Nadezhda. Оно доставляло фрукты и овощи из турецкого Самсуна в Новороссийск. Ранения получили четверо моряков.

По словам Марии Захаровой, помимо гражданских жертв и материального ущерба международным торговым судам и портовой инфраструктуре, удары ВСУ создали трудности с отправкой грузов по устоявшимся экспортным маршрутам. Они вызвали задержки в поставках зерна, масличных и кормовых культур международным импортерам.

В июле Минтранс предупредил, что из-за атак ВСУ в Азовском и Черном морях грузы могут переориентировать на другие виды транспорта. Позже ведомство запретило стоянку судов в местах, не защищенных ПВО, рядом с портами Азов и Кавказ. 3 августа Минтранс создал специальный штаб для координации перевозок в условиях атак ВСУ. В Минсельхозе заверяли, что ситуация с атаками не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности России.