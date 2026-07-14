Минсельхоз: ситуация в Азовском море не помешает снабжению продовольствием

Составлено ИИ-Ассистентъ

Порты Азово-Черноморского бассейна являются ключевой частью экспортной логистической инфраструктуры России, через них на мировой рынок отправляется четверть российского продовольствия. Объемы грузоперевозок через эти порты значительны: например, в январе-феврале 2025 года они составили 40,6 млн тонн, хотя и сократились на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. В частности, порт Ростов-на-Дону показал грузооборот в 1,6 млн тонн за этот период. В 2025 году Новороссийский зерновой терминал обеспечил 25% всей перевалки зерна в портах Азово-Черноморского бассейна, отгрузив 5,76 млн тонн зерновых культур.

Минтранс, так же как и Минсельхоз, прорабатывает меры по обеспечению грузовой логистики в Азовском море в связи с участившимися атаками, которые могут привести к сокращению грузоперевозок на гражданском флоте. В случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, а в портах ведется работа по усовершенствованию трафика и сокращению времени обработки грузов. Помимо этого, Минсельхоз России и Минтранс РФ обсуждали развитие мультимодальных маршрутов, включая направления через Татарстан и Самарскую область с дальнейшей отправкой зерна речным транспортом, а также прорабатывают возможность расширения внутренних водных маршрутов до портов Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна. Также рассматривается продление сроков навигации для внутренних водных путей.