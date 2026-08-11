Меньше половины заправок в Воронеже вечером обеспечены бензином

По состоянию на вечер понедельника, 10 августа, бензин марки АИ-92 имелся в наличии на 47% автозаправочных станций в Воронежской области. АИ-95 был на 43% заправок. Дизель присутствовал более чем на 80% АЗС. Об этом сообщили в региональном правительстве по результатам регулярного мониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В пресс-службе облправительства уточнили, что данные мониторинга поступают дважды в сутки. В утреннее время показатель обеспеченности заправок топливом был выше. Для АИ-92 он составлял 68%, а для АИ-95 — 64%.

«С учетом спроса к вечеру число АЗС, где есть наиболее популярное топливо, в среднем снижается на 20-25 процентов»,— заявили в региональном правительстве.

По словам областных властей, «ситуация с поставкой топлива в регион остается напряженной, но контролируемой».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 7 августа в правительстве Воронежской области рассказали, что «несмотря на внешние факторы, которые продолжают усложнять работу нефтеперерабатывающего комплекса страны, почти все федеральные поставщики отмечают стабильность поставок разных марок топлива в Воронежскую область и сохранение необходимого объема для работы оперативных служб и служб жизнеобеспечения». По данным региональных властей, «Средние цены топлива у федеральных поставщиков практически не меняются, а региональные операторы, ранее перешедшие на импортное топливо, продолжают незначительно снижать его ранее завышенную стоимость». При этом, по подсчетам Росстата, к 3 августа бензин в Воронежской области оставался самым дорогим в Центральном федеральном округе.

Денис Данилов