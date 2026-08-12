Защита Лерчек попросила суд оправдать блогера по делу о выводе денег

Защита попросила оправдать блогера Лерчек (Валерию Чекалину), осужденную на пять лет условно за вывод более 250 млн руб. в ОАЭ, из-за отсутствия состава преступления. Об этом рассказал «РИА Новости» ее адвокат Константин Третьяков.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно, а также оштрафовал блогера более чем на 763,5 млн руб. Валерии Чекалиной также запретили администрирование сайтов.

Уголовное дело в отношении Лерчек, ее бывшего мужа Артема Чекалина и их делового партнера Романа Вишняка возбудили в 2024 году. По версии следствия, они в 2021–2022 годах вывели из России в ОАЭ по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК) 251,6 млн руб. Средства были получены от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело».

Как установило следствие, Чекалины не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции. В январе 2026 года Роман Вишняк признал вину и получил два с половиной года колонии. Артем Чекалин, согласившийся с обвинением частично, осужден на семь лет со штрафом 195,5 млн руб. Приговор по его делу был обжалован.

Первоначально Валерия Чекалина предстала перед судом со своим бывшим мужем. Однако в марте дело блогера выделили в отдельное производство и приостановили из-за болезни: у нее нашли рак желудка 4-й стадии. После прохождения девяти курсов химиотерапии прокуратура получила заключение о возможности подсудимой участвовать в процессе. 30 июля рассмотрение дела возобновили в закрытом режиме.