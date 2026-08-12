Защита Лерчек попросила суд оправдать блогера по делу о выводе денег
Защита попросила оправдать блогера Лерчек (Валерию Чекалину), осужденную на пять лет условно за вывод более 250 млн руб. в ОАЭ, из-за отсутствия состава преступления. Об этом рассказал «РИА Новости» ее адвокат Константин Третьяков.
31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно, а также оштрафовал блогера более чем на 763,5 млн руб. Валерии Чекалиной также запретили администрирование сайтов.
Уголовное дело в отношении Лерчек, ее бывшего мужа Артема Чекалина и их делового партнера Романа Вишняка возбудили в 2024 году. По версии следствия, они в 2021–2022 годах вывели из России в ОАЭ по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК) 251,6 млн руб. Средства были получены от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело».
Как установило следствие, Чекалины не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции. В январе 2026 года Роман Вишняк признал вину и получил два с половиной года колонии. Артем Чекалин, согласившийся с обвинением частично, осужден на семь лет со штрафом 195,5 млн руб. Приговор по его делу был обжалован.
Первоначально Валерия Чекалина предстала перед судом со своим бывшим мужем. Однако в марте дело блогера выделили в отдельное производство и приостановили из-за болезни: у нее нашли рак желудка 4-й стадии. После прохождения девяти курсов химиотерапии прокуратура получила заключение о возможности подсудимой участвовать в процессе. 30 июля рассмотрение дела возобновили в закрытом режиме.
В 2026 году защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) обжаловала приговор к пяти годам лишения свободы условно, поскольку адвокаты не получили возможности ознакомиться с текстом приговора в установленный УПК пятидневный срок. Судебное следствие по делу Валерии Чекалиной заняло всего два дня, и 31 июля прокуроры потребовали назначить ей шесть лет колонии условно и штраф в размере 1,221 млрд руб., а также запретить администрирование сайтов.
Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной, её бывшего мужа Артёма Чекалина и их делового партнёра Романа Вишняка было возбуждено в октябре 2024 года, после того как в марте 2024 года было прекращено уголовное преследование по предыдущим делам об уклонении от уплаты налогов и легализации средств. По версии следствия, в 2021–2022 годах фигуранты вывели из России в ОАЭ по подложным документам более 251 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело».
В марте 2026 года процесс по делу Валерии Чекалиной был приостановлен из-за диагностированного у неё рака желудка 4-й стадии, а мера пресечения была изменена с домашнего ареста на запрет определённых действий. После прохождения девяти курсов химиотерапии и получения заключения медиков о её возможности участвовать в разбирательстве, 30 июля рассмотрение дела возобновилось в закрытом режиме.