Суд приговорил блогера Лерчек к пяти годам лишения свободы условно

К пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 763,5 млн руб. приговорил 31 июля Гагаринский суд Москвы блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек. Она была признана виновной в выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. от продажи фитнесс-марафона «Идеальное тело».

Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и делового партнера пары Романа Вишняка было возбуждено в 2024 году. По версии следствия, фигуранты в 2021–2022 годах вывели из России в ОАЭ по подложным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) 251,6 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». При этом, как установило следствие, вопреки российскому законодательству супруги Чекалины не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции. А операции по переводу за границу полученных от клиентов за фитнес-марафоны средств фигуранты, по данным МВД, проводили как покупку неких информационных продуктов.

Признавший вину Роман Вишняк в январе 2026 года получил два с половиной года колонии. Артем Чекалин, согласившийся с обвинением частично, был осужден в апреле на семь лет со штрафом 195,5 млн руб. Приговор по его делу был обжалован.

Сама госпожа Чекалина отрицала совершение преступления.

Прокуроры сочли вину подсудимой доказанной и запросили для госпожи Чекалиной шесть лет со штрафом в размере 1,221 млрд руб. и запретом в течение нескольких лет администрировать страницы и сайты в интернете. С учетом смягчающих обстоятельств — состояния здоровья и наличия на иждивении четверых малолетних детей — обвинители предложили считать наказание условным.

В свою очередь, адвокаты госпожи Чекалиной указывали на отсутствие в действиях подзащитной состава преступления и фактов использования каких-либо подложных документов. Защита просила ее оправдать, а если суд вынесет ей обвинительный приговор, то освободить от наказания по болезни (ст. 81 УК РФ). Сама госпожа Чекалина в последнем слове вновь заявила о невиновности, добавив, что в случае обвинительного исхода дела она просто не сможет выплатить запрошенный штраф.

Решение суда оказалось несколько мягче, чем просило обвинение,— пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штраф в размере 763,5 млн руб. (равен пятилетнему доходу осужденной). Также госпоже Чекалиной запрещено в течение трех лет заниматься администрированием интернет-страниц, в том числе с привлечением третьих лиц. Под арестом до выплаты штрафа оставлен Rolls-Royce блогера Лерчек и другое имущество на общую сумму около 90 млн руб.

Подробнее — в материале «Лерчек приговорили к свободе».