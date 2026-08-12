Суд избрал запрет определенных действий главе выборгской общины мормонов

Суд избрал меру пресечения руководителю общины мормонов в Выборге Ленинградской области Валентину Гаврилову в виде запрета определенных действий. Несколько дней назад 74-летнего главу церкви задержали по делу о финансировании признанного экстремистским и запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией (ст. 282.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе выборгской общины мормонов суд определил меру пресечения

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Главе выборгской общины мормонов суд определил меру пресечения

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суд ограничил ему ночные выходы из дома, общение со свидетелями и пользование интернетом и телефоном.

Валентин Гаврилов, уроженец Украины с паспортами России и Израиля, с января 2022 года возглавляет общину «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Религиозное движение основано в 1830 году в США.

Добавим, что сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге по аналогичному составу был задержан преподаватель Русской христианской гуманитарной академии им. Ф.М. Достоевского и бывший доцент Игорь Зайцев. Утром в его квартире прошли обыски. Теолог не стал отрицать, что в прошлом мог донатить запрещенной организации.

Андрей Кучеров