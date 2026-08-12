РЖД в четвертый раз выставила Рижский вокзал на торги за 4 млрд рублей
РЖД снова выставила на торги московский Рижский вокзал. Начальная цена электронного аукциона на повышение — 4 009 265 260 руб.
Первый аукцион по продаже вокзала РЖД объявила в марте. Стартовая цена была той же. Месяц спустя было объявлено, что торги не состоялись из-за отсутствия участников. По той же причине аукцион был признан несостоявшимся во второй раз — в июне и в третий раз — на прошлой неделе.
«Для активов такого масштаба длительный цикл продажи — нормальная рыночная практика, — поясняли в РЖД. — Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро». В компании при этом отмечали, что «видят заинтересованность и получают соответствующие сигналы».
РЖД выставила на продажу не только Рижский вокзал, но и ряд других объектов недвижимости, общая сумма которых превышает 300 млрд руб., средства от продажи планируется направить на реализацию инвестиционной программы. Крупнейшим активом являлся небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити» со стартовой ценой 280,8 млрд руб., однако аукцион по нему, как и по Рижскому вокзалу, не состоялся из-за отсутствия заявок. Продажа недвижимости, включая Рижский вокзал, является частью инициатив по улучшению финансового положения РЖД. Общая площадь Рижского вокзала и прилегающей территории составляет 13,6 тыс. кв. м, сам вокзал построен в 1897-1901 годах и в 2021 году признан объектом культурного наследия регионального значения.