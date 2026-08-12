РЖД в четвертый раз выставила Рижский вокзал на торги за 4 млрд рублей

РЖД снова выставила на торги московский Рижский вокзал. Начальная цена электронного аукциона на повышение — 4 009 265 260 руб.

Первый аукцион по продаже вокзала РЖД объявила в марте. Стартовая цена была той же. Месяц спустя было объявлено, что торги не состоялись из-за отсутствия участников. По той же причине аукцион был признан несостоявшимся во второй раз — в июне и в третий раз — на прошлой неделе.

«Для активов такого масштаба длительный цикл продажи — нормальная рыночная практика, — поясняли в РЖД. — Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро». В компании при этом отмечали, что «видят заинтересованность и получают соответствующие сигналы».