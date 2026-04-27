Аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия участников

Аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы торгов.

РЖД выставила здание вокзала на торги 3 марта. Изначально торги были назначены на 15 апреля, позднее дату перенесли на 29-е. Окончание приема заявок было назначено на 20 апреля. Начальная стоимость лота составляла 4 млрд руб., шаг аукциона — 200,5 млн руб. Торги должны были пройти в электронном формате на повышение цены.

Здание Рижского вокзала было построено в 1897-1901 годах по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского в неорусском стиле. Его признали объектом культурного наследия регионального значения в 2021 году. Общая площадь объекта превышает 7,7 тыс. кв. м, всего земельного участка — 13,6 тыс. кв. м.