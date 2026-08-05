Аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся в третий раз

Третий аукцион по продаже здания Рижского вокзала в Москве не состоялся. К установленному сроку не было подано ни одной заявки на участие, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Начальная стоимость лота составила 4 млрд руб., шаг аукциона — 200,5 млн руб. РЖД пытается продать здание вокзала с марта. Два предыдущих аукциона не состоялись по той же причине — не было подано ни одной заявки.

Общая площадь объекта превышает 7,7 тыс. кв. м, всего земельного участка — 13,6 тыс. кв. м. Рижский вокзал построен в 1897-1901 годах. В 2021 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.