На Рижский вокзал второй раз не нашлось покупателя

На повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве не было подано заявок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «РТС-тендера».

«К установленному извещением и документацией о торгах сроку... не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась»,— сказано в выписке из протокола об итогах торгов.

Здание Рижского вокзала построили в 1897–1901 годах по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского в неорусском стиле. Его признали объектом культурного наследия регионального значения в 2021 году. Площадь объекта превышает 7,7 тыс. кв. м, земельного участка — 13,6 тыс. кв. м.

РЖД выставила Рижский вокзал на торги в марте, позднее дату перенесли на конец апреля. Стартовая цена составляла 4 млрд руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Повторный аукцион был назначен на 10 июня.