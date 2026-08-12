«Спартак» обменял права на нападающего Адама Ружичку в «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» в обмен на денежную компенсацию приобрел у «Спартака» права на 27-летнего центрального нападающего Адама Ружичку. Хоккеист заключит с екатеринбургским клубом односторонний контракт на один год, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Адам Ружичка родился в Братиславе (Словакия). Он выступал за «Спартак» с 2024 года. В составе московской команды он провел 128 матчей и набрал 97 (49+48) очков.

Весной «Спартак» расторг соглашение с Адамом Ружичкой в связи с нарушением контрактных обязательств с его стороны. По данным источников, игрок самовольно покинул расположение команды и 10 марта не явился на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». «Спартак» проиграл со счетом 1:4.

В июле дисциплинарный комитет КХЛ удовлетворил требования «Спартака» в споре с хоккеистом. Сообщалось, что словак в качестве компенсации должен «Спартаку» две трети зарплаты, которая не была ему выплачена за период, оставшийся до конца контракта.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» примет участие в первом сезонном турнире Фонбет КХЛ — Кубке Первых. Он пройдет в сезоне 2026/27 и будет посвящен 80-летию отечественного хоккея.

Полина Бабинцева