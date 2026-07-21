КХЛ удовлетворила требования «Спартака» в споре со словацким форвардом Ружичкой
Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) полностью удовлетворил требования московского «Спартака» в споре со словацким нападающим Адамом Ружичкой. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе организации.
Адам Ружичка (слева)
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Ранее клуб расторг соглашение с форвардом в связи с нарушением контрактных обязательств с его стороны. По данным источников, игрок самовольно покинул расположение команды и 10 марта не явился на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». «Спартак» проиграл со счетом 1:4.
«По итогам рассмотрения было вынесено решение требования игрока удовлетворить частично, а требования клуба удовлетворить полностью. Права на игрока сохраняются за клубом на основании п.п. 1.3 п. 1 ст. 13 правового регламента КХЛ»,— сообщили агентству в пресс-службе лиги. Отмечается, что словак в качестве компенсации должен «Спартаку» две трети зарплаты, которая не была ему выплачена за период, оставшийся до конца контракта.
Адам Ружичка выступал за «Спартак» с 2024 года. Всего за команду он провел 128 матчей, в которых забросил 49 шайб и отдал 48 результативных передач. Перед началом прошлого сезона нападающий подписал с московским клубом двухлетнее соглашение.
Предыстория этого решения КХЛ связана с тем, что словацкий форвард Адам Ружичка подал апелляцию в дисциплинарный комитет лиги после того, как в марте 2026 года московский хоккейный клуб «Спартак» в одностороннем порядке расторг с ним контракт. Клуб объяснил это нарушением им контрактных обязательств.
Согласно регламенту КХЛ, после расторжения контракта с Ружичкой, ему был присвоен статус «закрепленные права», означающий, что права на игрока оставались за «Спартаком». Более того, статья 32 правового регламента КХЛ предписывает, что в таких случаях игрок должен выплатить клубу две трети суммы от зарплаты, которую он не получил за оставшийся до конца контракта период.