«Автомобилист» сыграет в Кубке Первых вместе с пятью старейшими клубами России

Хоккейный клуб «Автомобилист» примет участие в первом сезонном турнире Фонбет КХЛ — Кубке Первых. Он пройдет в сезоне 2026/27 и будет посвящен 80-летию отечественного хоккея, говорится на сайте КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В турнире сыграют шесть старейших российских клубов — «Автомобилист», московские «Динамо» и «Спартак», ЦСКА, СКА и «Торпедо». В зачет Кубка Первых войдут первые матчи этих клубов друг с другом на домашнем и гостевом льду в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2026/2027. Всего команды проведут 30 встреч.

«Исторически эти клубы всегда были в центре внимания, десятилетиями определяя лицо нашего вида спорта в СССР и России. Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком Лиги для болельщиков к юбилею российского хоккея — надеемся, что это новшество добавит дополнительного интереса регулярному чемпионату»,— отметил президент КХЛ Алексей Морозов.

Очки в турнире будут начисляться по стандартной системе КХЛ: 2 — за победу, 1 — за поражение в овертайме или по буллитам, 0 — за поражение в основное время. Победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков.

Решающие матчи Кубка Первых пройдут 22 декабря 2026 года — в день 80-летия основания российского хоккея. Во всех матчах турнира команды будут выходить на лед в специальных ретро-джерси с символикой Кубка Первых.

Напомним, «Автомобилист» начнет регулярный чемпионат 2026/27 домашним матчем против московского «Динамо» 5 сентября.

Полина Бабинцева