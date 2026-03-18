«Спартак» расторг контракт со словацким хоккеистом Ружичкой

Московский хоккейный клуб «Спартак» расторг соглашение со словацким форвардом Адамом Ружичкой «в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока». Об этом сообщает пресс-служба команды.

26-летний Адам Ружичка выступал за «Спартак» с сентября 2024 года. Всего за клуб он провел 128 матчей (включая регулярный чемпионат и play-off), в которых набрал 97 очков (49 голов+48 результативных передач). В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) словак стал лучшим снайпером команды. В августе 2025 года форвард подписал со «Спартаком» двухлетний контракт.

В феврале Ружичка в составе сборной Словакии принял участие в Олимпиаде. После возвращения с Игр нападающий провел за «Спартак» три матча, в которых не отметился результативными действиями. Затем Ружичка пропустил три встречи подряд. По информации «Матч ТВ», 10 марта хоккеист отказался играть с казанским «Ак Барсом», после чего самовольно уехал в Москву.

«Спартак» с 77 очками по итогам 66 игр занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Ранее клуб гарантировал участие в play-off КХЛ. До конца регулярного первенства команда проведет две встречи — с московским ЦСКА и нижнекамским «Нефтехимиком».

Таисия Орлова

Новости компаний Все