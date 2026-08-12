Врио главы Удмуртии поставили на 59-е место в медиарейтинге губернаторов в июле

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заняла 59-е место в медиарейтинге губернаторов в России по итогам июля. Отметим, что ее назначили руководителем республики 29 числа того месяца. По данным «Медиалогии», за эти дни в СМИ вышло более 1,6 тыс. сообщений с упоминанием госпожи Абрамовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Абрамова, Мах Фото: Ольга Абрамова, Мах

Медиаиндекс Ольги Абрамовой в июле составил 21 тыс. очков. Показатель учитывает количество ссылок в медиа, их качество и влиятельность цитирующих ресурсов. Среди руководителей регионов ПФО она заняла 11-е место.

Экс-глава республики Александр Бречалов в июльском медиарейтинге не представлен. Месяцем ранее он набрал 14,3 тыс. очков и занял среди губернаторов всех субъектов 70-е место.

Напомним, по итогам июля глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 13-е место в медиарейтинге первых лиц столиц ПФО.