Глава Ижевска занял 13-е место в медиарейтинге первых лиц в ПФО в июле

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков третий месяц подряд занимает 13-е место в медиарейтинге первых лиц столиц ПФО. В июле его медиаиндекс, учитывающий цитируемость, позитивный или негативный фон сообщений и их заметность в СМИ составил 1 тыс. очков. Такие данные приводит «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Для сравнения, первое место в рейтинге занял глава Самары Иван Носков с медиаиндексом 15,5 тыс. поинтов. Аутсайдером оказалась председатель совета депутатов Саранска Татьяна Шукшина. У нее на счету 6,1 очков.

Председатель гордумы Ижевска Любовь Зайцева также представлена в топе: она заняла 26-е место из 28-ми. За месяц она потеряла две позиции. Спикер муниципального парламента заработала 103 очка.