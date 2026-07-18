Глава Удмуртии поднялся на две позиции в медиарейтинге губернаторов в июне

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 70-е место в медиарейтинге глав регионов России по итогам июня 2026 года, поднявшись на две позиции по сравнению с маем, сообщает «Медиалогия». Его медиаиндекс — число ссылок в СМИ, их качество и влиятельность цитирующих ресурсов — составил 14,3 тыс. очков, а количество упоминаний в СМИ сократилось до 3,8 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге сохраняет мэр Москвы Сергей Собянин с медиаиндексом 810,6 тыс. очков и 76,4 тыс. упоминаний. На втором месте — губернатор Московской области Андрей Воробьёв (424,7 тыс. очков, 28,1 тыс. сообщений), на третьем — глава Севастополя Михаил Развожаев, поднявшийся на четыре позиции (291,3 тыс очков, 36,6 тыс. упоминаний).

В рейтинге регионов Поволжья Александр Бречалов занял 13-е место из 14. Лидером в округе стал глава Татарстана Рустам Минниханов (123,3 тыс. очков, 17,1 тыс. упоминаний). Замыкает рейтинг глав регионов ПФО руководитель Марий Эл Юрий Зайцев, его медиаиндекс составил 8,2 тыс. очков, 2,7 тыс. упоминаний.

Напомним, в мае глава Удмуртии Александр Бречалов потерял девять позиций в медиарейтинге глав регионов России и занял 72-е место.

Карина Пырина