Медведев рассказал, что такое «российский теневой флот»
Медведев: Россия вправе атаковать иностранные суда с подозрительным грузом
К так называемому теневому флоту России относятся торговые суда, зарегистрированные под флагом другой страны. Номинально флаг меняют, чтобы сэкономить на налогах при перевозках, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Задержание таких судов европейскими странами он назвал «чистой воды произволом».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Господин Медведев уточнил, что зачастую работающие в интересах России суда регистрируют под флагами Панамы, Либерии, Маршалловых Островов, Багам, Белиза, Бермуд, Каймановых Островов, Кипра, Мальты, Сейшел. «Никаких прав у европейских собак задерживать такие суда ... нет»,— написал он в Telegram-канале. Господин Медведев подчеркнул, что это противоречит в том числе Конвенции по международному морскому праву 1982 года.
Дмитрий Медведев добавил, что европейские суда тоже ходят под флагами других стран. Поэтому Россия «вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран» в своих или нейтральных водах, если сочтет, что оно перевозит груз «в интересах противника».
«То есть любой груз! И таких судов очень много. Наши Вооруженные силы способны резко расширить работу за границы Черноморского бассейна!»— указал господин Медведев.
Европейские страны неоднократно задерживали суда, которые, по их мнению, относятся к «теневому флоту России». Президент Владимир Путин призывал бороться с захватом судов «как с пиратством» и пообещал давать зеркальный ответ.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пираты Средиземного моря».
Президент Владимир Путин в 2026 году также заявлял о зеркальном ответе на задержания российских судов и призывал бороться с захватами «как с пиратством». В июле 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что торговые суда не могут нести вооружения по международному морскому праву, но российский флот может принимать меры по их защите.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в июне 2026 года также высказывался по поводу ситуации на Ближнем Востоке, где, по его мнению, Ормузский пролив превратился в «персидское ядерное оружие». В этом же месяце начальник главного штаба ВМФ РФ Владимир Касатонов сообщил, что российские корабли, подлодки и морская авиация сопровождают суда, действующие в интересах экономики России, для защиты от нападений. Ранее, в марте 2026 года, помощник президента Николай Патрушев заявлял, что ВМФ усилил контроль за такими судами.
Евросоюз в июне 2026 года разрешил своим военным задерживать иностранные танкеры в Средиземном море, включая те, что считают частью российского «теневого флота». Эти меры были расширены в рамках военной миссии IRINI, которая действует до мая 2027 года. Власти Франции с начала 2026 года задержали три танкера, которые относят к «теневому флоту», включая танкер Deliver, следовавший под флагом Камеруна из Приморска в Сингапур.