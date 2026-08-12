Медведев рассказал, что такое «российский теневой флот»

К так называемому теневому флоту России относятся торговые суда, зарегистрированные под флагом другой страны. Номинально флаг меняют, чтобы сэкономить на налогах при перевозках, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Задержание таких судов европейскими странами он назвал «чистой воды произволом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Господин Медведев уточнил, что зачастую работающие в интересах России суда регистрируют под флагами Панамы, Либерии, Маршалловых Островов, Багам, Белиза, Бермуд, Каймановых Островов, Кипра, Мальты, Сейшел. «Никаких прав у европейских собак задерживать такие суда ... нет»,— написал он в Telegram-канале. Господин Медведев подчеркнул, что это противоречит в том числе Конвенции по международному морскому праву 1982 года.

Дмитрий Медведев добавил, что европейские суда тоже ходят под флагами других стран. Поэтому Россия «вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран» в своих или нейтральных водах, если сочтет, что оно перевозит груз «в интересах противника».

«То есть любой груз! И таких судов очень много. Наши Вооруженные силы способны резко расширить работу за границы Черноморского бассейна!»— указал господин Медведев.

Европейские страны неоднократно задерживали суда, которые, по их мнению, относятся к «теневому флоту России». Президент Владимир Путин призывал бороться с захватом судов «как с пиратством» и пообещал давать зеркальный ответ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пираты Средиземного моря».