БПЛА атаковали зерновой терминал в Новороссийске

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) подвергся атаке беспилотников, сообщил Reuters представитель «Деметра-Холдинг». От других комментариев в компании отказались.

Во время ночной атаки на Новороссийск обломки БПЛА упали на четыре предприятия и 21 жилой дом, сообщили местные власти. Также обрушился путепровод. В Новороссийске развернуты пункты временного размещения, где находятся почти 90 человек.

Всего в Краснодарском крае погибли два человека, включая ребенка, пострадали — 12. СКР возбудил дело о теракте.