В Новороссийске обломки БПЛА упали на четыре предприятия

В Новороссийске обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирный, и на четыре предприятия, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Развернуты пункты временного размещения, где расположились почти 90 человек. В ближайшее время муниципальная комиссия приступит к оценке последствий атаки, уточнил губернатор.

В результате ночной атаки беспилотников в городе погиб восьмилетний ребенок. Пострадали восемь человек, в числе которых еще один ребенок. Также в Новороссийске обрушился путепровод, перекрыто движение на улице Магистральной. Еще по два человека получили ранения в Анапе и Геленджике.

В поселке Волна вблизи порта Тамань от полученных ранений погиб местный житель. По словам губернатора, в общей сложности на территории края было сбито несколько сотен дронов.