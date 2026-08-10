В Бангкоке бывший депутат парламента застрелил чиновника

Бывший член парламента Таиланда Чалонг Ривраенг открыл стрельбу в администрации провинции Нонтхабури, входящей в агломерацию Большого Бангкока. Об этом пишут BBC и ABC News. Сообщается, что он застрелил Тонгчая Йенпрасерта — бывшего полицейского и главу администрации провинции — и ранил его водителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший член парламента Таиланда Чалонг Ривраенг (слева)

Фото: Arnun Chonmahatrakool / Reuters Бывший член парламента Таиланда Чалонг Ривраенг (слева)

Фото: Arnun Chonmahatrakool / Reuters

После ареста Ривраенга в полицейском участке прошла пресс-конференция, на которой выступил сам стрелок. По его словам, у него с жертвой возник денежный спор. Он принес извинения и сказал, что не стал бы стрелять, если бы во время разговора водитель чиновника первым не направил на него пистолет.

Инцидент в Нонтхабури произошел через три дня после того, как подросток устроил стрельбу в школе под Бангкоком. В результате погибло девять человек, в том числе застрелился и сам стрелявший.

Яна Рождественская