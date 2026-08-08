Число погибших при стрельбе в школе в Таиланде выросло до девяти

После стрельбы в средней школе под Бангкоком 7 августа умерла еще одна ученица, сообщает The Nation со ссылкой на заявление учебного заведения. Общее число жертв увеличилось до девяти.

Стрелявший — 14-летний подросток. Изучив его компьютер, полиция обнаружила пять роликов о стрельбе в школах за рубежом, которые мальчик смотрел примерно за неделю до инцидента, пишет Bangkok Post.

По данным полиции, сначала подросток застрелил дома бабушку и дедушку. Затем он пришел в школу, где начал стрельбу по школьникам и учителям. После он выстрелил в себя и умер по пути в больницу. Среди погибших — пять сотрудников школы, в том числе учителя, заместитель директора и секретарь. Пострадали около 20 человек.