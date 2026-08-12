Уиткофф опубликовал фото с помилованным в России Робертом Гилманом

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф опубликовал фотографии в соцсети Х с освобожденным в России бывшим американским морпехом Робертом Гилманом. Фото сделаны во время встречи на борту самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (второй справа) опубликовал фотографии с освобожденным в России бывшим американским морпехом Робертом Гилманом (крайний слева)

Фото: @SEPeaceMissions Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (второй справа) опубликовал фотографии с освобожденным в России бывшим американским морпехом Робертом Гилманом (крайний слева)

Фото: @SEPeaceMissions

«Сегодня вечером мне выпала огромная честь встретить Роберта Гилмана и сопроводить его домой, в США, после более чем четырех лет заключения в России... Мы благодарим президента Путина за помилование Роберта по гуманитарным соображениям и за его личное участие в этом процессе», — написал господин Уиткофф.

Спецпосланник американского президента отметил, что для освобождения господина Гилмана он работал с госсекретарем Марко Рубио, замсоветника Дональда Трампа по госбезопасности Себастьяном Горкой, спецпосланником президента Адамом Белером и зятем господина Трампа Дэвидом Кушнером. «Президент Трамп будет продолжать ежедневно бороться за безопасное возвращение всех американцев, содержащихся за границей, домой»,— добавил Стив Уиткофф.

Накануне Дональд Трамп заявлял, что президент России Владимир Путин согласился помиловать господина Гилмана после переговоров глав государств. При этом Россия «никого не просила взамен», отметил господин Трамп.

Роберта Гилмана арестовали в Воронеже в январе 2022 года за нападение на полицейского. Суд приговорил его к 4,5 года колонии. Из-за нарушения порядка в колонии общий срок заключения увеличился до 10 лет. По данным Reuters, в начале июня господина Гилмана перевели в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться и питался через зонд.

Подробности — в материале «Ъ» «Морпеха комиссовали из России в США».