Трамп: Путин согласился освободить Гилмана без обмена

Президент России Владимир Путин согласился освободить бывшего американского морпеха Роберта Гилмана из гуманитарных соображений, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, решение было принято после переговоров глав государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Мы ценим это решение и тот факт, что Россия никого не просила взамен — никакого обмена не состоялось»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, самолет с Робертом Гилманом приземлится на военно-воздушной базе «Эндрюс» в Вашингтоне вечером 11 августа.

Освобождению Роберта Гилмана способствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, спецпосланник по освобождению заложников Адам Белер, старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горку, зять американского президента Джаред Кушнер и другие, отметил Дональд Трамп. Он добавил, что провел разговор с Робертом Гилманом. «У него была одна просьба — приготовить отличный чизбургер, когда он приземлится. Я позабочусь об этом»,— сказал американский президент.

Роберта Гилмана арестовали в Воронеже в январе 2022 года по обвинению в нападении на полицейского. Суд приговорил его к 4,5 года колонии. Позже в отношении заключенного возбудили еще восемь уголовных дел из-за нарушения порядка в колонии. Общий срок заключения увеличился до 10 лет. Вопрос освобождения бывшего морпеха поднимал госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в конце июля.

Подробности — в материале «Морпеха комиссовали из России в США».