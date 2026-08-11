Трамп: Путин согласился освободить Гилмана без обмена
Президент России Владимир Путин согласился освободить бывшего американского морпеха Роберта Гилмана из гуманитарных соображений, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, решение было принято после переговоров глав государств.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kylie Cooper / Reuters
«Мы ценим это решение и тот факт, что Россия никого не просила взамен — никакого обмена не состоялось»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, самолет с Робертом Гилманом приземлится на военно-воздушной базе «Эндрюс» в Вашингтоне вечером 11 августа.
Освобождению Роберта Гилмана способствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, спецпосланник по освобождению заложников Адам Белер, старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горку, зять американского президента Джаред Кушнер и другие, отметил Дональд Трамп. Он добавил, что провел разговор с Робертом Гилманом. «У него была одна просьба — приготовить отличный чизбургер, когда он приземлится. Я позабочусь об этом»,— сказал американский президент.
Роберта Гилмана арестовали в Воронеже в январе 2022 года по обвинению в нападении на полицейского. Суд приговорил его к 4,5 года колонии. Позже в отношении заключенного возбудили еще восемь уголовных дел из-за нарушения порядка в колонии. Общий срок заключения увеличился до 10 лет. Вопрос освобождения бывшего морпеха поднимал госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в конце июля.
Подробности — в материале «Морпеха комиссовали из России в США».
Освобождение Роберта Гилмана по гуманитарным соображениям для лечения в США обсуждалось госсекретарем США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце июля 2026 года. В начале июня 2026 года Гилмана перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение гражданского медучреждения, где он находился в состоянии диссоциативного ступора, не мог самостоятельно передвигаться и питался через зонд.
В феврале 2025 года Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за освобождение Марка Фогеля, американца, задержанного в 2021 году в аэропорту Шереметьево с медицинской марихуаной. Тогда Фогеля выпустили из-под стражи и передали спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. Американские СМИ писали, что это произошло в обмен на освобождение гражданина России Александра Винника. Сам Дональд Трамп счел освобождение Марка Фогеля шагом к урегулированию конфликта на Украине.
Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоялся 3 июля 2025 года, а ранее, 12 февраля 2025 года, Дональд Трамп комментировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором обсуждались Украина, Ближний Восток, энергетика и другие темы. Первый российско-американский саммит после начала СВО прошел на Аляске в 2025 году, когда Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом, решил начать отношения с Россией с чистого листа.