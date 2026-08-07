Reuters: США попросили Россию освободить осужденного американца Гилмана

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля поднял вопрос об освобождении бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана, который находится в заключении в России с 2022 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным Reuters, 32-летнего американца в конце июня перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора. Сейчас заключенный не может самостоятельно передвигаться и питается через зонд, заявляют представители его семьи и правозащитных организаций.

В начале июля Воронежский областной суд отложил рассмотрение апелляционного представления прокуратуры на приговор Центрального райсуда, который назначил Гилману десять лет колонии строгого режима за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений. Причиной стала невозможность участия подсудимого в судебном заседании. В суде «Ъ» сообщили, что накануне его перевели медицинское учреждение. Адвокат Гилмана заявила, что он оказался в больнице из-за того, что плохо себя почувствовал, но не стала называть его диагноз.

Роберт Гилман — уроженец Польши и гражданин США. Он был арестован в Воронеже в январе 2022 года по обвинению в пьяном нападении на полицейского. Его осудили на 4,5 года колонии. Находясь под стражей, Гилман постоянно нарушал порядок и поднимал руки на сотрудников УФСИН и однажды напал на следователя. Из-за этого в отношении него было возбуждено еще восемь уголовных дел.

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